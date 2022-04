Siebenfachjackpot geknackt: Mehr als 9,8 Mio. Euro gehen nach Oberösterreich

Der Lottozettel wurde in einer Annahmestelle in Linz platziert. Die Gewinnzahlen 8, 9, 28, 34, 40 und 43 fanden sich im sechsten von zwölf gespielten Tipps. Insgesamt wurden für die Ziehung am Mittwoch 11,9 Millionen Tipps abgegeben. Damit stieg die Sechser-Gewinnsumme auf nahezu 10 Millionen Euro. Der 9,8 Millionen schwere Solo-Sechser ist der zweithöchste jemals erzielte Lottogewinn in Österreich. (TT.com)