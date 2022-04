Betreutes Wohnen in Lienz: Besser leben mit psychischer Krankheit

Lienz – Wer Hilfe braucht, bekommt sie auch: Das ist das Motto, unter dem der Tiroler Verein „Integriertes Wohnen“ (IWO) Menschen mit psychischen Behinderungen betreut und begleitet. Ab Juni steht in der Lienzer Nußdorfer Straße eine WG-Wohnung bereit, in der drei bis vier Personen ein Zuhause finden können. Die frisch sanierte Unterkunft mit Garten ist Teil des IWO-Angebots in Osttirol.