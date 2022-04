Egyptair-Absturz 2016 wohl durch Zigarette im Cockpit verursacht

Kairo, Paris, Athen – Der Absturz eines Flugzeugs der ägyptischen Fluggesellschaft Egyptair über dem Mittelmeer in 2016 wurde wohl durch ein Feuer wegen einer im Cockpit gerauchten Zigarette verursacht. Das berichtete die italienische Zeitung Il Corriere della Sera am Mittwoch unter Verweis auf einen Bericht, den französische Experten in Paris demnach im März bei Gericht einreichten.