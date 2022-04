Hilflos in Kufstein in der Lkw-Kabine verstorben: Haftstrafe für 33-Jährigen

Noch vor der Pandemie war es am Kufsteiner Gewerbepark Süd zum Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern gekommen – er endete tödlich. © zoom.tirol

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Unter teils menschenunwürdigen Bedingungen halten Fahrer aus Osteuropa das Speditionsgewerbe in Europa am Laufen. Lenker, Zugmaschine und Anhänger weisen dabei oft aus steuerlichen Gründen jeweils verschiedene Nationalitäten auf. Abends kommt es dann während Ruhezeiten zum Zusammentreffen auf Parkplätzen. Nicht immer verlaufen diese friedlich. Wie im Sommer 2019, als ein weißrussischer Lkw-Fahrer gerade an Paketen hantierte und dabei von einem 55-jährigen Ukrainer belästigt worden sein soll.

Gestern am Landesgericht galt es für einen Schöffensenat unter Richterin Helga Moser im Prozess wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang zu klären, was darauf folgte und wie es zum Tod des Ukrainers gekommen war. Der 33-jährige Angeklagte beteuerte, dass er den Ukrainer damals nur mit seiner Hand weggestoßen habe, weil dieser an einem Band seiner Ladung gezerrt habe. Darauf habe sich der stark Betrunkene entfernt und sei wohl später gestürzt.

Eine Aussage, die sich weder mit Fakten noch Zeugenaussagen deckte. Richterin Moser: „Dann müssen alle Ihre Kollegen lügen. Demnach ist der Ukrainer nach einem Stoß von Ihnen nämlich gestürzt und hart am Hinterkopf aufgeschlagen. Die Blutabnahme ergab zudem 0,1 Promille, rückgerechnet 0,6 Promille bei der Tat, also keine Spur von schwerer Alkoholisierung!“