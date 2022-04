Bessere Bilder, weniger Strahlen: Innsbrucker Herzzentrum mit neuestem Gerät ausgestattet

Innsbruck – Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen in westlichen Ländern zu den häufigsten Krankheiten. Eines der wichtigsten Geräte zur Diagnostik und Behandlung von Durchblutungsstörungen, Herzklappendefekten oder Verschlüssen der Herzkranzgefäße ist das so genannte Herzkathetergerät. Am Herzzentrum der Innsbrucker Klinik werden laut Klinikdirektor Axel Bauer monatlich etwa 400 Patienten mithilfe dieser Technologie untersucht und gleichzeitig behandelt.