Zillertaler Roland Silbernagl im TV-Zweiteiler „Riesending“ zu sehen

Roland Silbernagl dreht derzeit in Kroatien. © Kristen Images

Stumm i. Z. – Er sollte eigentlich die Gärtnerei seiner Eltern im Zillertal übernehmen. Doch Roland Silbernagl zog es auf die Bühne. Und das höchst erfolgreich. Der gelernte Gärtner aus Stumm wurde in den 1990er-Jahren am Tiroler Landestheater zum Schauspieler ausgebildet, lebt inzwischen im deutschen Bonn und wirkt in zahlreichen TV-Produktionen mit. Jetzt grüßt er seine Fangemeinde via Facebook aus Kroatien.

Denn dort steht der 51-jährige Tiroler seit Anfang des Monats als Höhlerforscher Josef Häberle in dem TV-Zweiteiler „Riesending“ vor der Kamera. Noch bis 25. Juni wird in Kroatien, Berchtesgaden, Freilassing und im Salzburger Land gedreht. In den Hauptrollen des Zweiteilers, der auf Servus TV, der ARD und im SFR gezeigt wird: Verena Altenberger und Maximilian Brückner. Inszeniert wird „Riesending“ von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank. Johannes Betz („Das Boot – Staffel 1“, „Die Spiegel-Affäre“) liefert das Drehbuch zum Projekt.