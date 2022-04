Nach Bankraub in Innsbruck: 43-Jähriger zu zwei Jahren Haft verurteilt

Der Angeklagte beim Gang in den Gerichtssaal.

Innsbruck – Zu zwei Jahren Haft wegen eines Banküberfalls ist am Donnerstag ein 43-jähriger Österreicher mit vietnamesischen Wurzeln am Landesgericht verurteilt worden. Die Verteidigung erbat Bedenkzeit.

Der Mann hatte Ende Februar eine Bank in der Technikerstraße in Innsbruck überfallen. Er war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden und hatte ein Geständnis abgelegt. Schulden und Jobverlust waren das Motiv für den ersten Bankraub nach zweieinhalb Jahren in Tirol.