Zwei deutsche Bergsteiger am Südtiroler Ortler tödlich verunglückt

Sulden – Zwei Bergsteiger aus Deutschland sind am Mittwoch am Ortler (3905 Meter) in Südtirol tödlich verunglückt. Die Alpinisten gerieten beim Aufstieg unter eine Lawine, berichteten Südtiroler Medien. Einer der beiden wurde bereits Mittwochabend vom Fuße der Ortler-Nordwand geborgen. Sein Kamerad wurde nach einer Suchaktion erst Donnerstagfrüh tot entdeckt und von der Bergrettung geborgen.