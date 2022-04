Brotbacken – Der schönste Beruf boomt

Der Bäcker Ruetz gilt als Pionier in Sachen Brotkultur. Zu Recht, denn was Ruetz an-„backt“, ist Gold wert. Das untermauert der Sensationserfolg beim 20. Internationalen Brotwettbewerb einmal mehr: Ruetz gewann heuer die maximale Anzahl an Goldmedaillen und holte somit den Gesamtsieg zum fünften Mal nach Tirol! Als Leistungsschau der führenden Bäckereibetriebe setzt der Internationale Brotwettbewerb die Maßstäbe in der Backkunst hinsichtlich Qualität und Geschmack.

„Das überragende Ergebnis, das Ruetz heuer erzielen konnte, ist nur mit einem top Team möglich – mit Menschen, die ihr Handwerk beherrschen, die sich in ihrer Tätigkeit engagieren und untereinander wertschätzend zusammenarbeiten. Und genau das kennzeichnet unser Familienunternehmen. Wir verstehen uns als große Familie, in der jeder zählt und in seiner Individualität und seiner Arbeit geschätzt wird.“

Als Familienunternehmen mit langer Tradition hat der Bäcker Ruetz immer schon den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Hier wird ein familiärer und respektvol­ler Umgang gepflegt, jede:r Mitarbeiter:in ist ein wich­tiger Teil des Teams. Bei Ruetz zählt das kleinste Samen­korn – in jeder Hinsicht, nicht nur was den Geschmack anbelangt. Dieser Zugang kennzeichnet die gesamte Unternehmenskultur. Deshalb bietet ein Job bei Ruetz die Möglichkeit, sich in jeder Tätigkeit als Teil eines Gesamten zu erleben, sich individuell weiterzuentwickeln und gemeinsam zu wachsen. In dem jungen, dynamischen Unternehmen, in dem Familiensinn und Zusammenhalt spürbar sind, wartet ein sicherer Arbeitsplatz mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten, einer erfüllenden und sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen.