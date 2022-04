Lastwagenfahrer fuhr an Ampel in Innsbruck auf anderen Lkw auf: Lenker schwer verletzt

Innsbruck – Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstagnachmittag in Innsbruck ein Lkw-Lenker (47) schwer verletzt worden. Der 47-Jährige hatte zuvor seinen Lastwagen an einer roten Ampel an der Kreuzung Holzhammerstraße/Egger-Lienz-Straße angehalten. Wenige Momente später fuhr ihm ein anderer Lkw-Fahrer aus Unachtsamkeit hinten auf. Durch den Aufprall erlitt der 47-Jährige schwere Verletzungen und musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. (TT.com)