Mann bei Reinigungsarbeiten in Pians mit Lauge übergossen

Pians – Am Donnerstag geriet ein Arbeiter (50) in Pians versehentlich mit Lauge in Berührung. Der 50-Jährige war in der Firma gerade mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als beim Absaugen plötzlich ein Schlauch platzte. Dabei kam er am ganzen Körper mit der Lauge in Kontakt. Der Mann konnte den Raum noch selbstständig verlassen. Rettung und Notarzt versorgten den Einheimischen an Ort und Stelle, ehe er in das Krankenhaus gebracht wurde. (TT.com)