Volders – Bei Holzarbeiten ist am Donnerstagvormittag in Volders ein Mann (54) mit seinem Quad einige Meter abgestürzt. Dabei wurde der 54-Jährige zwischen dem Fahrzeug und einem Baum eingeklemmt. Eine Anrainerin hörte seine Hilferufe und setzte die Rettungskette in Gang. Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)