Holzsparren fiel von Kran: Mann (59) in Hopfgarten am Rücken verletzt

Hopfgarten i. Br. – Ein 59-Jähriger ist am Donnerstagabend in Hopfgarten (Ortsteil Penningberg) von einem Holzsparren am Rücken getroffen worden. Zu dem Vorfall war es gekommen, als der Sohn des Mannes das zwei Meter lange Holzteil mittels Baukran auf einen Anhänger laden wollte. Dabei fiel es aus einer Höhe von etwa zwei Metern zu Boden und traf den 59-Jährigen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber ins Kufsteiner Krankenhaus geflogen. (TT.com)