Kopfüber in die Welt geworfene Schläfer von Lois Anvidalfarei

In der Galerie Maier: von Lois Anvidalfarei im vergangenen Jahr in Bronze gegossener „Kauernder“.

Innsbruck – Die Skulpturen von Lois Anvidalfarei sind einzigartig in ihrer elementaren Wucht. Waren sie schon, als der Avramidis-Schüler zu bildhauen begonnen hat, und sind sie nicht viel anders heute noch. Ist der einzelgängerisch im Südtiroler Abteital arbeitende Künstler doch einer, der sich nicht ständig selbst neu erfinden will und auch gegenüber allem Zeitgeistigen komplett immun zu sein scheint.

Kreisend, wie der Titel schon sagt, um den Menschen. Wobei Anvidalfarei nie spezielle meint, auch wenn die Körper und Köpfe, die in den extremsten Posen zelebriert sind, weitgehend realistisch daherkommen. Wenn auch abstrahiert zur großen, meist männlich besetzten Form, die an ihren Enden gern skurril ausfranst. Wodurch Zehen und Finger zu zwittrigen Greifwerkzeugen mutieren, die Tentakeln gleich sich im Schwerelosen zu wiegen scheinen. Eine Leichtigkeit suggerierend, die reizvoll zur Schwere der Körper kontrastiert.

Um trotz ihrer Plumpheit alle Schwerkraft sozusagen ausschaltend kopfüber zu posieren, sich artistisch zu verrenken oder in einem labilen Gleichgewicht selbst zu umschlingen. Unschwer zu lesen als Metaphern für existenzielle Zuständlichkeiten, für die Geworfenheit des Menschen in die Welt, sein schutzloses Ausgesetztsein, aber auch als Fluchten in sich selbst. Was unübersehbar in Anvidalfareis Köpfen zum Ausdruck kommt, die die von Träumenden zu sein scheinen. Ihre Münder stehen bisweilen wie staunend offen, die Augen sind geschlossen, die zärtlich ihre Wangen streichelnden Hände kommen aus dem Off.