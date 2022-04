100 Jahre Tiroler Genbank: Gut gehütete Schätze aus vergangener Zeit

Dass alte Getreidesorten heute wieder in Tirol angebaut werden können, ist der Arbeit der Tiroler Genbank zu verdanken.

Innsbruck – Sie heißen Fisser Imperialgerste, Kemater Weißmais, Rotholzer Trockenbohne oder Chrysanth-Hanser-Roggen. Die Rede ist von alten Landsorten, die seit einiger Zeit immer häufiger wieder ihren Weg zurück in die regionalen Küchen oder die Produktionsanlagen heimischer Betriebe finden. Dass es diese alten Sorten überhaupt noch gibt, ist der Tiroler Genbank zu verdanken, die heuer ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Gemeinsam mit der Genbank in St. Petersburg ist die Tiroler Genbank damit die älteste von weltweit inzwischen 1400 Genbanken.

Nicht immer ist es gelungen, alte Landsorten bis in die heutige Zeit zu retten. So hatte früher der Hanfanbau im Oberland eine lange Tradition und spielte eine große Rolle bei der Produktion von Schiffstauen. Leider hatte die Hanfsorte ihren Weg in die Tiroler Genbank nie gefunden und ist für immer verloren.