BH-Hof in Kitzbühel: Das Warten auf Beschattung hat ein Ende

Kitzbühel – So mancher Kitzbüheler hat schon nicht mehr daran geglaubt, doch gestern war es dann endlich so weit. Die Schirme für den BH-Hof in der Hinterstadt wurden angeliefert und aufgestellt. Schon seit über fünf Jahren wird über eine Beschattung des BH-Hofes in Kitzbühel diskutiert. Erste Ideen scheiterten am Denkmalschutz, dann scheiterten die Kitzbüheler an den Lieferketten.