Fallschirmsprünge für Ukraine waren voller Erfolg

St. Johann i. T. – Wegen ihrer Freundschaft zur Familie Klitschko haben Geschäftsführer Freddy Hofmayer und sein Team von Bestskydive Tirol St. Johann kürzlich eine Ukraine-Charity-Aktion gestartet. Wie berichtet, hat Vitali Klitschko vor 16 Jahren seinen ersten Tandemsprung mit Tandemmaster und Weltmeister Freddy in St. Johann gemacht. Zusammen haben die beiden im Laufe der Jahre insgesamt zwölf Sprünge absolviert, unter anderem aus dem Flieger und dem Hubschrauber über den Kitzbüheler Alpen. Aber auch dessen Bruder und Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat schon in St. Johann Tandemsprünge absolviert.

Sämtliche Einnahmen aus diesem Charity-Tag werden für die „Nachbar in Not – Ukraine Kinderhilfe“ gespendet. Insgesamt wurden rund 8000 Euro gesammelt. Alleine das Tandemfallschirmspringen erbrachte 3800 Euro.

„Es schaut nicht so viel aus, jedoch ist es eine ganze Menge, die dringend gebraucht wird. Jeder Euro kommt dort an, das ist uns sehr wichtig. Kleine Gesten und Summen machen am Ende die Welt etwas besser und geben uns allen Hoffnung“, bedankt sich Hofmayer bei allen Spendern, Gästen und Beteiligten, insbesondere beim Hubschrauber-Team von Kitz Air aus Erpfendorf.