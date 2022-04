Das obere Play-off wäre für die TI ein Bonus

TI-Eigengewächs Stefan Leitgeb hat in der Relegation gegen Kennelbach den Ball und den Aufstieg in das obere Play-off im Visier.

Kennelbach – Im Leben sieht man sich bekanntlich immer zweimal. Und manchmal erfolgt das Wiedersehen schneller als erwartet. Im Vorjahr waren die Tischtennis-Herren der Turnerschaft Innsbruck nach dem verlorenen Relegations-Duell mit Kennelbach in das untere Bundesliga-Play-off abgestiegen. Und weil es das Schicksal im Schilde führte, kommt es heute (18.30 Uhr) in Kennelbach und am Sonntag (15.00) beim Rückspiel in der Reichenauer Wörndleschule zur Neuauflage. Denn während die Vorarlberger im oberen Play-off sieglos das Tabellenende zieren, ließ die TI im unteren Play-off die Konkurrenz hinter sich. Der Sieger des Schlagabtauschs darf in der kommenden Saison in der Crème de la Crème der österreichischen Tischtennis-Landschaft mitmischen.