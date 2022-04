Von Grund und Boden bis zur Arie: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Die 28-jährige Innsbruckerin Annina Wachter ist Sopranistin und singt am Tiroler Landestheater. Am Samstag hat dort der Musical-Thriller „Sweeney Todd“ Premiere, Annina Wachter ist mit dabei. Wie man als junge Frau Opernsängerin wird und was das Publikum in „Sweeney Todd“ erwartet, wird sie bei „Tirol Live“ erzählen.