Gauder Fest, Musikfestivals, Kings of Leon in Ischgl: Das ist am Wochenende los in Tirol

Beim „Top Of The Mountain Closing Concert" gastiert „Kings of Leon", in Telfs tritt die Kult-Band „Münchener Freiheit auf", die Area47 meldet sich aus dem Winterschlaf zurück, „Von Seiten der Gemeinde" feiert sein Album-Release in Imst und in Hall lässt man die Radieschen wieder hochleben – das und mehr ist am Wochenende los in Tirol.

🎷 ➤ TschirgArt Jazzfestival in Imst: Der Art Club Imst bietet vom 29. April bis 15. Mai wieder Musikgenuss im Glenthof Imst. Zum Auftakt am Freitag wird Chris White, Saxophonist und Mitglied der legendären The Dire Straits Experience, die unvergessenen Knopfler-Hits präsentieren. Am Samstag steht die holländische Saxofonistin Candy Dulfer („Lily was here“) mit ihrer neuen Funk-Band und neuem Album auf der Bühne. Ebenfalls ihre neuen Songs wird das Oberländer Rap-DJ-Trio Von Seiten der Gemeinde am 1. Mai im Rahmen einer Release-Party vorstellen. Tickets gibt es in den Raiffeisenbanken, an der Abendkasse oder HIER bei Ö-Ticket. Mehr Infos zum Festivalprogramm lest ihr HIER.