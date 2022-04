ÖBB-Ergebnis wieder auf Vorkrisenniveau, Passagierzahlen noch nicht

Beim Ergebnis mitgeholfen haben 150 Mio. Euro an verschiedenen Hilfen – ein Paket für den Personen- und Güterverkehr – wegen der Coronapandemie, hieß es auf Nachfrage bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag. Im Jahr davor waren es noch 200 Mio. Euro gewesen. Heuer rechnet der Konzern mit einem weiteren ausgleiten der Hilfen. Auch andere Verkehrsbetriebe erhielten Coronahilfen.

Wirtschaftlich betrachtet habe man mit diesen Finanzzahlen die Coronapandemie hinter sich gelassen, hieß es bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag vor Journalistinnen und Journalisten in Wien von ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä und Finanzvorstand Arnold Schiefer. An die Fahrgastzahlen von vor der Krise 2019 wolle man im heuer wieder aufschließen. „Das Ergebnis wird aus positiven Ergebnissen aller Konzernbereiche gespeist", betonte der ÖBB-Chef. Das Ergebnis füge sich gut in die Reihe der vergangen Jahre ein, lasse man das Corona-Krisenjahr 2020 „außen vor".