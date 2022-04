Fernduell ManCity gegen Liverpool geht auswärts in die nächste Runde

City, das beim 4:3 über Real Madrid am Dienstag einem klareren Sieg nachtrauerte, kommt mit besten Erinnerungen nach Leeds. Im ersten Saisonduell schossen Kevin De Bruyne und Co. den Gegner 7:0 aus dem Etihad-Stadium. Leeds-Coach damals war allerdings noch Marcelo Bielsa, unter dessen Nachfolger Jesse Marsch die Truppe zuletzt fünf Mal in Folge ungeschlagen blieb. Liverpool will drei Tage nach dem souveränen 2:0 über Villarreal den Liga-Lauf in Newcastle fortsetzen. Trainer Jürgen Klopp, frisch mit neuem Vertrag bis 2026 ausgestattet, peilt den zwölften Sieg aus den jüngsten 13 Ligapartien an.