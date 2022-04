Sechsstöckiges Wohngebäude stürzte in China ein

Changsha – In der zentralchinesischen Metropole Changsha ist ein sechsstöckiges Wohn- und Geschäftshaus eingestürzt. Wie der chinesische Staatssender CCTV am Freitag berichtete, konnten Rettungskräfte Überlebende in den Trümmern finden. Zahlen wurden aber nicht genannt. Zunächst gab es keine Angaben über Verletzte oder Todesopfer. Unklar war zudem, wie viele Menschen sich zum Unglückszeitpunkt in dem Gebäude mit einer Fläche von etwa 700 Quadratmetern aufgehalten hatten.