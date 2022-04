Seine größte Niederlage: Tennis-Legende Boris Becker muss ins Gefängnis

Boris Becker hat seinem Insolvenzverwalter unter anderem den Besitz einer Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschwiegen und noch auf die Schnelle unerlaubt Hunderttausende Euro auf andere Konten überwiesen. Das wurde ihm nun zum Verhängnis. © AFP/Dennis

Von Benedikt von Imhoff/dpa

London – Es ist ein schlimmer Schlag für einen der beliebtesten deutschen Sportler: Boris Becker muss ins Gefängnis. Zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt die Londoner Richterin Deborah Taylor die Tennis-Legende. Mit 54 Jahren ist der Ausnahmeathlet, der einst aus dem Nichts in den Tennis-Himmel stürmte, nun ganz am Boden angekommen. Mit starrem Blick steht Becker nach der Verkündung auf, greift eine gepackte Tasche und wird dann von einer Justizmitarbeiterin durch eine Seitentür aus dem Saal geleitet. Er kommt direkt in Gewahrsam. Sohn Noah schaut erschrocken zu.

Für Becker ist London endgültig zum Schicksalsort geworden: Seine größten Siege hat er in der britischen Hauptstadt gefeiert, drei Mal das wohl wichtigste Tennisturnier der Welt gewonnen. Auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon wurde einst aus dem 17-jährigen Leimener ein Weltstar. Die Tennis-Welt lag Becker zu Füßen, als er auf dem Centre Court Erfolge feierte, und applaudierte auch, wenn es nicht ganz reichte. Längst lebt Becker an der Themse. Nun ist die Stadt untrennbar mit seiner größten Niederlage verbunden. Mindestens 15 Monate muss er in Haft bleiben, bevor er den Rest der Strafe auf Bewährung in Freiheit verbringen darf.

Absturz eines Publikumslieblings

Verwundert fragen sich viele Beobachter, wie es zu diesem Fall kommen konnte. Becker schien unantastbar. Nur wegen ihm – und Superstar Steffi Graf – erlebte Tennis in Deutschland in den 1980er Jahren einen beispiellosen Boom. Millionen fieberten mit, wenn Becker über den Centre Court jagte. Jubel brandete auf, wenn der Blondschopf zum typischen Hechtsprung ansetzte und seine Jubelgeste machte – "Becker-Hecht" und "Becker-Faust" sind noch heute, mehr als 20 Jahre nach Beckers Karriereende, im Sprachgebrauch verwurzelt.

Nur der Himmel war die Grenze, so schien es nach den Erfolgen auf dem Centre Court. Nun entscheidet Richterin Taylor im fensterlosen Court Number One des Southwark Crown Courts – nur wenige Kilometer von Wimbledon entfernt – sein Schicksal. Bereits seit drei Wochen stand fest, dass Becker in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig ist, das hat eine Jury entschieden. Demnach hat Becker seinem Insolvenzverwalter unter anderem den Besitz einer Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschwiegen und noch auf die Schnelle unerlaubt Hunderttausende Euro auf andere Konten überwiesen.

Aufs Gefängnis vorbereitet

Den Rücken durchgedrückt lauscht Becker angespannt den letzten Vorträgen von Anklage und Verteidigung. Wie an jedem Prozesstag ist seine Partnerin Lilian De Carvalho Monteiro an seiner Seite. Händehaltend erreicht das Paar das Gericht. Im Saal muss es sich trennen: Becker nimmt als Angeklagter in einem großen Glaskasten Platz, seine Freundin am Rand. Neben ihr sitzt Beckers ältester Sohn Noah. Er trägt die Sporttasche in den Saal, die sein Vater später mitnehmen wird. Becker – grauer Anzug, dazu eine Krawatte in den Wimbledon-Farben Grün und Violett – ist aufs Gefängnis vorbereitet.

Boris Becker am Freitag mit seiner Partnerin Lilian De Carvalho Monteiro unterwegs zum Gerichtsgebäude. © ADRIAN DENNIS

Sein letzter Spaziergang am Vormittag, noch mit Basecap und lässiger Kleidung, ähnelt einer Abschiedsrunde. Der gläubige Katholik besucht eine Kirche, kauft einen Strauß weißer Blumen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Anwalt versuchte Beckers Naivität zu betonen

Nun steht der Weltstar vor den Trümmern seiner Existenz, wie auch sein Anwalt Jonathan Laidlaw in emotionalen Schlussworten beschreibt. "Er hat praktisch nichts mehr", sagt Laidlaw, als er um ein mildes Urteil bittet. Becker werde keine Arbeit mehr finden und sei auf Unterstützung Anderer angewiesen. "Die Marke Becker liegt in Scherben", betont Laidlaw. Das Verfahren sei ohnehin bereits die größtmögliche öffentliche Demütigung. Er hatte seinen Mandanten im Prozess nicht gerade freundlich dargestellt. Becker sei naiv und habe unklug gehandelt, aber ein gemeiner Betrüger, als den ihn Anklägerin Rebecca Chalkley porträtiert hatte, sei er nicht. Er könne halt einfach nicht mit Geld umgehen.

Und Becker hatte viel Geld. 25 Millionen US-Dollar Preisgeld hat er in seiner Karriere zwischen 1984 und 1999 verdient. Hinzu kommt etwa die gleiche Summe durch Werbung, wie er vor Gericht schildert. Dass eine solche Menge plötzlich weg ist, darüber zeigt sich Becker überrascht und entsetzt. Er habe sich stets auf Berater verlassen, sagt er aus. Hinzu kommen private Sorgen. Ex-Frau Barbara muss Becker nach der Scheidung Millionen zahlen, auch für seine Tochter Anna Ermakowa bringt er ein Vermögen auf, unterstützt seine derzeitige Ehefrau Lilly, von der er getrennt ist, und den gemeinsamen Sohn Amadeus. Sein Lebensstil ist gehoben, er wohnt in einer angesagten Londoner Gegend.

