Neuer „Markt Hoangascht“ im Pillerseetal

Fieberbrunn – Über viele Jahre waren die PillerseeTaler Markttage ein Fixpunkt im regionalen Veranstaltungskalender. Als „Markt Hoangascht“ und mit neuem, vielfältigem Programm kehrt der beliebte Wochentreffpunkt in diesem Jahr zurück.

Neben den Klassikern wie frischen Brot- und Backwaren sowie typischen heimischen Produkten wie Speck, Käse oder Hochprozentiges wird das umfangreiche Angebot der regionalen Aussteller in diesem Jahr auch heimisches Gemüse, saisonales Obst, Blumen und Gartenpflanzen sowie Deko- und Nähartikel umfassen. Auf beliebte Souvenirs müssen Besucher ebenso wenig verzichten wie auf Naturkosmetik, Trachtenaccessoires oder Spielzeug. „Der Markt Hoangascht soll vor allem aber die Menschen zusammenbringen“, sagt Laiminger. Deshalb wird ein großer Schwerpunkt auf dem kulinarischen Angebot, einem vielfältigen Unterhaltungs- sowie Musikprogramm und abwechslungsreichen Workshops liegen. Jeder Termin erhält zudem einen thematischen Schwerpunkt.

Neu sind auch die Veranstaltungstermine: Fanden die Markttage bisher von Ende Juni bis Oktober statt, so wird der Markt Hoangascht künftig jeden 3. Freitag im Monat jeweils von 10 bis 19 Uhr stattfinden. Der erste Termin ist bereits am 20. Mai und erst am 16. Dezember geht die Marktsaison mit dem Weihnachts-Hoangascht zu Ende.