Peugeot elektrifiziert den Partner

Optisch kann man den Peugeot e-Partner lediglich anhand des Schriftzugs am Heck oder an der Ladeklappe an der Seite des Verbrenners unterscheiden.

Inzing – Warum elektrifiziert man ein Nutzfahrzeug? Diese Frage stellen sich sicher viele. Wenn man aber der Argumentation von Peugeot folgt, dann legen 80 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer von Nutzfahrzeugen durchschnittlich weniger als 200 Kilometer pro Tag zurück. Da reichen die maximal 278 Kilometer, die der Peugeot e-Partner mit einer Batterieladung rollen soll, locker aus. Selbst wenn im Winter die Heizung ein Viertel davon wegfrisst. So weit, so gut, doch was kann der elektrische Partner noch? Das haben wir kürzlich im Test überprüft.

Wer sich für Peugeots e-Partner interessiert, muss sich zuerst zwischen der Standard- oder der Lang-Variante mit wahlweise normaler oder erhöhter Nutzlast entscheiden. Unser Testwagen rollte als kürzere Version (4,4 Meter) in unsere Garage, konnte es aber mit 634 Kilo (anstatt der 445 Kilogramm im Standard-Trim) aufnehmen. Das Lade-Volumen belief sich in unserem Fall auf 3,8 Kubikmeter, je nach Variante lässt es sich auf 4,4 Kubikmeter ausweiten.

Recht angenehm finden wir es im Innenraum, zumal man bedenken muss, dass es sich beim e-Partner um ein Nutztier handelt. Zahlreiche Ablagen für Werkzeug und Laptop sind vorhanden und der mittlere Sitz lässt sich bei Bedarf in einen Schreibtisch umwandeln. Eine Multimedia-Einheit mit 5-Zoll-Touchscreen ist ebenso an Bord wie diverse Assistenten (ein Spurhalte-, Fernlicht- oder Notbremsassistent), die aufpassen, dass man sicher ans Ziel kommt. Geladen wird die 50-kWh-Batterie an einer 11-kW-Station in ungefähr fünf Stunden. (lelu)