Ein Wiener Schnitzel wird zur Tischplatte

Innsbruck – So manche KünstlerInnen haben offensichtlich große Lust darauf, sich ihr Inventar selbst zu kreieren. Was entsprechend schräg bzw. extravagant daherkommen kann, wie die mehr oder weniger funktionalen Zwitter aus Skulptur und Gebrauchsgegenstand vorführen, die Clemens Rhomberg in seiner Galerie zeigt. Die in ihrer Einzigartigkeit das Herz des hauptberuflichen Möbelhändlers höherschlagen lassen, sind die meisten der Tische, Stühle oder Lampen doch Unikate bzw. Editionen mit ganz kleinen Auflagen.