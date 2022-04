Zuzügler sollen sich willkommen fühlen

In den nächsten Monaten sind unter dem Motto „Kommen und bleiben“ drei Treffen geplant. Am 5. Mai geht es für alle Interessierten auf zu einem Kräuterspaziergang durch die Wiesen in Lienz und Gaimberg. Treffpunkt ist um 18 Uhr bei der Talstation der Zettersfeldbahn. Am 9. Juni um 18 Uhr sind Neo-Osttirolerinnen und -Osttiroler auf die Terrasse des Kinocafés geladen, um Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Am 25. Juni steht eine Wanderung mit der Podcasterin „Gitsch in Kartitsch“ auf dem Programm, Start ist um 10 Uhr am Parkplatz in Kartitsch-St. Oswald. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www.osttirol-leben.at zu finden.