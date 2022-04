„Meilenstein für die Region": Achenseebahn feierte Neustart

Der 133-jährigen Bahnhistorie müsste man nun ein weiteres Erfolgskapitel hinzufügen. Da war er sich völlig einig mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Ekkehard Allinger-Csollich und den Bürgermeistern Dietmar Wallner (Jenbach), Karl Moser (Achenkirch) und Martin Harb (Eben). Von einem guten Tag für die Tourismusregion sprachen auch die Geschäftsführer Helmut Schreiner und Wolfgang Stöhr. Recht abwechslungsreich verlief die Jungfernfahrt für den AB-Betriebsleiter Hannes Obholzer, denn bei zwei Stopps musste er an der Bahnstrecke drei kleinere Brände löschen. In praktischer Vorsorge hatte er Löschrucksäcke an Bord. „Alles im grünen Bereich“, hieß es am Ende der Festivität zum Bahnneustart. Auch der Dampfzug der Zillertalbahn nimmt ab diesem Wochenende wieder Fahrt auf. (zw)