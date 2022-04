Spektakuläre Toplösung ist richtig zu deuten

Seit Jahrzehnten trägt Fußball-Österreich die Hoffnung in sich, dauerhaft zu den A-Nationen aufzusteigen und sich konstant für Großereignisse zu qualifizieren. Die Realisierung dieser Projekte wird in Kürze in die Hände des neuen Teamchefs Ralf Rangnick gelegt. Und nicht wenige attestieren dem oft kritisierten ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel mit der Verpflichtung des 63-jährigen deutschen Fußball-Fachmanns einen echten Transfercoup.

Natürlich hatte der seinen Preis: Denn auf finanzieller Ebene hinkt der ÖFB der Belle Etage des internationalen (Klub-)Fußballs noch viel weiter hinterher als am grünen Rasen. So ging man in der Kosten-Nutzen-Rechnung auf den Deal ein, dass Rangnick in der neuen Saison für sechs Tage im Monat auch als Berater von Manchester United weiterhin tätig sein darf. Sonst hätte der „Erfinder“ der Red-Bull-Schule auf das „Ehrgefühl“, die rot-weiß-rote Auswahl zur EM-Endrunde 2024 in Deutschland führen zu können, vermutlich gepfiffen. Diese „Extrawurst“ wird da wie dort sicher zum Thema, wenn’s nicht wie gewünscht läuft.