Entscheidung gegen Hard: Schwazer Handballer träumen vom Halbfinale

„Jetzt lautet die Frage, was wir mit dieser guten Leistung machen“, blickte auch Sportkoordinator Thomas Lintner dem heutigen entscheidenden dritten Spiel von Sparkasse Schwaz Handball im HLA-Play-off-Viertelfinale (best of three) in Hard (19 Uhr, live in ORF Sport +) entgegen: „Schenken wir sie her oder machen wir etwas Zählbares daraus?“ Die Antwort darauf kann nur die Truppe um Topscorer Petar Medic geben.