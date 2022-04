Auto mit Kindern in Feld geschleudert: Vier Verletzte in Stams

Stams – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der Tiroler Straße (B171) bei Stams. Laut Polizei war ein 25-Jähriger gegen 9.15 Uhr vom Kreisverkehr in Stams kommend Richtung Westen unterwegs, als das Heck des Fahrzeugs ausbrach. Das Auto drehte sich und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 37-Jähriger wollte noch ausweichen, jedoch vergeblich: Sein Auto prallte nahezu frontal in die Beifahrerseite des anderen Fahrzeugs. Das Auto des 37-Jährigen wurde etwa 20 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert.

Der 37-Jährige sowie seine beiden Kinder (3 und 5), die am Rücksitz saßen, wurden bei dem Unfall verletzt. Auch der 25-Jährige wurde verletzt. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus Zams gebracht – der 37-Jährige per Hubschrauber, der 25-Jährige mit der Rettung. Die beiden Kinder wurden in Begleitung ihrer dazugekommenen Mutter mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.