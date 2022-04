Betonschlacke im Wasser: 70 Bachforellen in Söll verendet

Söll – Verunreinigung durch Abwasser kostete in den letzten Tagen mindestens 70 Bachforellen das Leben: Am Freitagabend gegen 17.30 Uhr bemerkte ein Anrainer in Söll, dass im Bereich der Volksschule im Dorfbach mehrere tote Fische im Wasser trieben. Außerdem konnte der Mann an einigen Stellen weißen Schaum am Bachufer feststellen. Der Österreicher setzte den Notruf ab und kurze Zeit später trafen Beamte der Polizei Söll ein.