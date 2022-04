"Kings of Leon" in Ischgl: Königliche Barden krönten Winterende

Die "Kings of Leon" heizten zum Saisonende Tausenden Fans noch einmal richtig ein.

Ischgl – Kaum zu glauben, dass die Jungs der Kings of Leon einst als Haudegen der Rock-Welt bekannt waren – Drogen, Frauen, Arroganz und Alkohol inklusive. Jedenfalls munkelte man darüber in den Boulevardmagazinen, als die einstige Garagenband aus Nashville 2003 ihr erstes Album „Youth and Young Manhood“ präsentierte.