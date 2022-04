Demos in Österreich und Deutschland: Es wird wieder marschiert am 1. Mai

Am Vortag des 1. Mai haben in Berlin Hunderte Menschen zunächst friedlich demonstriert. Befürchtet wurde aber, dass am Abend und am Sonntag Linksautonome Gewalttaten verüben könnten. Rund 1600 Polizistinnen und Polizisten waren nach Angaben einer Polizeisprecherin am Samstag in der Stadt im Einsatz. Am gesamten Wochenende sind es nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bis zu 6000 – auch von der Bundespolizei und aus anderen Bundesländern. Spranger kündigte an, dass die Polizei im Falle von Ausschreitungen massiv einschreiten werde.