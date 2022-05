Sensation oder doch Alltag?

In der Meisterschaft hatten sich Ried-Keeper Sahin-Radlinger und Salzburg-Torjäger Karim Adeyemi ziemlich „lieb“. Heute folgt das finale Wiedersehen.

Klagenfurt – Zumindest in einem Punkt steht es vor dem heutigen ÖFB-Cup-Finale (17 Uhr, live ORF 1) 1:0 für die SV Ried – während sich rund 3000 Fans der Innviertler in Klagenfurt angekündigt haben, sind es deren 1700 Salzburger. Das war’s dann aber fast schon mit den Argumenten, die heute für eine Sensation sprechen.

Natürlich sind die Bullen, die vor ihrem neunten Double stehen, der klare Favorit: „Für uns ist das ein Erlebnis, das nicht jedes Jahr vorkommt. Wir sind hoch motiviert, wollen Paroli bieten und im besten Fall den Titel gewinnen“, betonte der Rieder Coach Christian Heinle, der allerdings durchaus größere Sorgen hat, denn als Vorletzter der Quali-Gruppe ist auch der Klassenerhalt noch in der Schwebe. Die Duelle mit Salzburg in der Meisterschaft verliefen unterschiedlich. Rieds 1:7 in Wals-Siezenheim folgte ein 2:2 im Innviertel.