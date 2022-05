Labyrinthe und Irrgärten: Wandern auf Wegen voller Wendungen

Vor knapp einer Woche landete eine kurze Mail, ohne Anrede, ohne Absendersignatur und mit nur einer Frage bei uns in der Redaktion: „Wussten Sie, dass sich der größte Labyrinthpark Europas in Serbien befindet?“ Nein, wussten wir nicht. Aber wir wollten mehr wissen und so haben wir die mysteriöse Welt der Labyrinthe betreten. Vorsicht, der Weg führt manchmal in die Irre. Das beginnt damit, dass man bei der Antwort auf die Mail aus Serbien nur eine Fehlermeldung retour bekommt. Über den Umweg einer Internetsuche landet man bei „Bora Lavirint“, der Webseite des Labyrinthparks. Dort erfährt man, dass sich der Park südlich von Belgrad in Batocina befindet, vor drei Wochen eröffnet wurde und das Labyrinth eine Fläche von 7000 Quadratmetern umfasst. Aber halt, was steht da noch? „Das größte Labyrinth auf dem Balkan.“ Aha, da wurden wir wohl in die Irre geführt und es ist doch nicht das größte in Europa.