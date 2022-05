Wiener Polizei sucht nach mysteriösem Todesfall Zeugen

Der Tatort in Wien-Alsergrund.

Wien — Die Wiener Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas zu dem mysteriösen Tod eines 35-jährigen Mannes vor einer Garage in Alsergrund machen können. Der Wiener wurde schwer verletzt in den frühen Morgenstunden des 29. März von einem Passanten auf dem Gehsteig liegend gefunden. Der Mann wurde noch ins Spital gebracht, wo er wenig später starb. Die Polizei geht nicht von einem Gewaltverbrechen, sondern eher von einem Unfall aus.

Entdeckt wurde er am Gehsteig vor der Einfahrt der Garage in der Spitalgasse 12. Das ist gegenüber der MedUni Wien. Der Passant fand ihn am Bauch liegend. Der Auffindungsort ist womöglich nicht der unmittelbare Vorfallsort.