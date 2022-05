Sturm-Jahrhunderttrainer Ivica Osim im Alter von 80 Jahren verstorben

Innsbruck – Der frühere Fußball-Trainer Ivan „Ivica" Osim ist am Sonntag überraschend verstorben. Das vermeldete Bundesligist Sturm Graz unter Berufung auf Osims Familie, während der traditionellen Jahresfeier anlässlich des Gründung des Vereins am 1. Mai. Osim wurde 80 Jahre alt, der „Strauß von Zeljo" starb wenige Tage vor seinem 81er am 6. Mai.