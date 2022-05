19-Jähriger stürzte mit Auto 220 Meter ab: Tödlicher Unfall in Osttirol

Virgen – Tödlich hat am Sonntagmorgen eine Autofahrt für einen 19-Jährigen geendet. Der Österreicher war gegen 5.30 Uhr auf der Virgental Landesstraße unterwegs. Er geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus. Das Auto wurde 70 Meter weit im Flug in eine angrenzende Wiese katapultiert. Dort überschlug sich der Pkw mehrfach weitere 50 Meter talwärts bis zu einer Geländekante. Dann stürzte der Pkw weitere 100 Meter in die Iselschlucht ab.