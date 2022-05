Gefundene Leiche in England ist seit 22. April vermisste Mutter

London – Bei einer in England gefundenen Frauenleiche handelt es sich um eine vermisste zweifache Mutter. Die Leiche sei nun offiziell als die 33 Jahre alte Katie identifiziert worden, teilte die Polizei der englischen Grafschaft Lancashire am Sonntag mit. Sie sei an Kopfverletzungen gestorben. Polizeibeamte hatten den leblosen Körper am Freitagabend in dem hügeligen Gebiet Forest of Bowland etwa 60 Kilometer nördlich von Manchester entdeckt.