Nach Urteil: Djokovic "erschüttert" über Haftstrafe gegen Boris Becker

Madrid, London – Der Erste der Tennis-Weltrangliste, Novak Djokovic, hat sich betroffen über die Haftstrafe für seinen Weggefährten und früheren Trainer Boris Becker geäußert. Er sei "erschüttert", sagte Djokovic am Sonntag vor Journalisten in Madrid, wie die spanische Sportzeitung "Marca" und andere Medien berichteten. Angela Ermakova, die mit Boris Becker eine gemeinsame Tochter hat, zeigte sich "schockiert" und "traurig" über die Verurteilung der Tennis-Legende.

Becker (54) wurde von einem Gericht in London am Freitag wegen mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Davon muss er die Hälfte absitzen, bevor er den Rest auf Bewährung in Freiheit verbringen darf, wie die zuständige Richterin entschied. Der Deutsche wurde am Freitag umgehend in Gewahrsam genommen. Er hat einen knappen Monat Zeit, um gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen. (APA, dpa)