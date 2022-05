1000 Zuschauer sahen im Ötztal Mitterwallner-Show

Nach Platz 5 beim Weltcup-Auftakt in Petropolis (BRA) landete Mona Mitterwallner diesmal an der Spitze des Heimrennens.

Haiming – Das Ötztaler Mountainbike Festival (Veranstalter Racing Team Haiming) lockte am Wochenende 500 Starter aus 23 Nationen auf die Ötztaler Höhe, zum Höhepunkte kam es am Sonntag: Im Cross Country (HC-Kategorie des Weltverbands UCI) präsentierte sich eine noch vor dem Rennen nervöse Mona Mitterwallner (20) mit einer starken Leistung und ließ die übrigen Elite-Damen klar hinter sich: „Ich bin so happy über den Sieg beim Heimrennen“, jubelte die Silzerin. Ihre wenige Kilometer entfernt wohnende Landsfrau Laura Stigger (21) musste nach einem Sturz mit Platz drei vorliebnehmen, nahm aber das Positive mit: „Der nächste Weltcup kann kommen.“ In Albstadt (GER) ist es kommende Woche so weit.