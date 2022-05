Die Stützpunkte des ÖAMTC Tirol

Stützpunkt Nußdorf-Debant. © ÖAMTC

Dass der ehemalige Standort in Lienz nicht mehr ganz zeitgemäß war, bestätigt Dr. Andreas Heis, Landesdirektor des ÖAMTC Tirol: „Wir haben jetzt 34 Jahre am Stützpunkt in Lienz gearbeitet. In dieser Zeit ist die Mitgliederanzahl gestiegen und damit die Anforderungen an einen zeitgemäßen Service. Ein gutes Beispiel sind die Prüfgruben: Weil die Fahrzeuge im Lauf der Jahre immer größer geworden sind, reichte die Länge der Prüfgruben nicht mehr aus. Am neuen Stützpunkt in Nussdorf-Debant erleichtern neue Hebebühnen die Arbeit unserer Techniker enorm. Das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeitssicherheit aus.“

Entgeltliche Einschaltung

Neuer Standort in Nußdorf-Debant ideal

Der neue Standort in Nußdorf-Debant ist laut Andreas Heis ideal: „Direkt an der Drautal Bundesstraße gelegen, ist der neue Stützpunkt von allen Seiten her gut erreichbar. Durch die umliegenden Betriebe könnten Clubmitglieder – während sie das Fahrzeug bei der §57a-Überprüfung am Stützpunkt lassen – zu Fuß Einkäufe erledigen.“

Andreas Heis, Landesdirektor. © ÖAMTC

Dabei war es gar nicht so einfach, ein Grundstück in der gewünschten Lage zu finden. Heis: „Wir haben jahrelang vergeblich nach einem passenden Grundstück gesucht – es sollte die richtige Größe und die richtige Lage haben. In Nußdorf-Debant sind wir schließlich fündig geworden. Damit sich jeder selber überzeugen kann, wie schön der Stützpunkt geworden ist, laden wir alle Clubmitglieder und jene, die es noch werden wollen, zu einem Tag der offenen (Stützpunkt-) Tür ein: am Samstag, den 7. Mai, von 10:00 bis 15:00 Uhr.“

ÖAMTC sucht Grundstück in Landeck/ Zams

Heis weiter: „Für einen weiteren Stützpunktbau suchen wir ein Grundstück im Oberland. Auch der Stützpunkt in Zams ist in die Jahre gekommen. Ideal wäre ein Grund mit 3.000 bis 4.000 Quadratmetern, den wir kaufen könnten.“

Tag der offenen Tür ÖAMTC Stützpunkt Nußdorf-Deband Drautal Bundesstraße 16, 9990 Nußdorf-Debant Samstag, 7. Mai 2022, 10:00 - 15:00 Uhr Mit dabei der ÖAMTC Notarzthubschrauber Christophorus und ein tolles Rahmenprogramm; Für Speis und Trank ist gesorgt! Bei dieser Veranstaltung wird fotografiert.