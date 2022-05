„Weder Fisch noch Fleisch": Maiwetter schlägt Haken in Tirol

Innsbruck – Wenn sich die Wetteraussichten für diese Woche in einem Wort zusammenfassen lassen, ist es wechselhaft. In Tirol setzt sich nämlich weder ein Hoch noch ein Tief durch – und somit ist auch das Wetter „weder Fisch noch Fleisch", erklärt Werner Troger von den Meteo Experts. Oder wie es die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) ausdrückt: Wird sind „wettertechnisch quasi im Niemandsland".

Dieses Niemandsland macht eine genaue Prognose für die Meteorologen schwierig. „Jeden Tag ist alles dabei: Sonne, Wolken und die eine oder andere Regendusche", so Troger. „Wann und wo es lokale Schauer und Gewitter gibt, ist schwer vorauszusagen. Regionen, in denen es auflockert, und Regionen, in denen es regnet, liegen nah beieinander." Von Tag zu Tag und von Ort zu Ort kann es also wieder anders ausschauen – das Aprilwetter geht im Mai weiter.