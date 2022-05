Goldpreis deutlich unter Druck geraten

London – Der Goldpreis ist zu Wochenbeginn deutlich unter Druck geraten. An der Rohstoffbörse in London fiel der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 1854 US-Dollar. Das waren etwa 42 Dollar oder rund 2 Prozent weniger als am Freitag. Weniger hatte Gold zuletzt Mitte Februar gekostet. Auch der Preis für Silber, oft als "kleiner Bruder" von Gold bezeichnet, gab deutlich nach.

Am Markt wurden vor allem zwei Gründe für die Edelmetall-Schwäche genannt. Zum einen stieg der US-Dollar weiter an, was den Erwerb von Gold und Silber für viele Anleger verteuert. Edelmetalle werden international in der US-Währung gehandelt, weshalb ein steigender Dollarkurs oft die Nachfrage sinken lässt.

Entgeltliche Einschaltung