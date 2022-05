Mann ging in Innsbrucker Bäckerei auf Jugendliche los

Innsbruck – Zwei Jugendliche sind am Montag in einer Bäckereifiliale in Innsbruck von einem ihnen unbekannten Mann attackiert worden. Laut Polizei saßen die beiden 18-jährigen Burschen an einem Tisch und aßen, als der 60-Jährige auf sie zukam, die beiden beschimpfte und schließlich mit geballten Fäusten auf einen der beiden losging.