Internetbekanntschaft lockte 42-Jähriger Zehntausende Euro heraus

Die 42-Jährige erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei Oetz. Sie gab an, von einem Unbekannten, mit dem sie seit Ende März über diverse Internetplattformen Kontakt gehabt habe, verleitet worden zu sein, Überweisungen in der Gesamthöhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags auf ein Bankkonto durchzuführen. Der Unbekannte gab an, in der Türkei festgenommen worden zu sein und das Geld zu benötigen, um nicht im Gefängnis zu landen.