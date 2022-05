Umbau des Ferdinandeums: Museumsmillionen sollen im Juli fließen

Innsbruck – Der Finanzierungsbeschluss der Landesregierung stehe „unmittelbar bevor“, hieß es erst kürzlich aus dem Landhaus. „Unmittelbar“ wird aber gar nichts beschlossen. Franz Pegger, Obmann des Vereins Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, nennt „den Juli-Landtag“ als neuen Zeithorizont. In der letzten Sitzung vor dem Sommer soll das Landesparlament die Millionen für den teilweisen Umbau des Ferdinandeums absegnen. Die Regierung soll schon Anfang Juni mit demselben Beschluss in Vorlage treten. Es seien noch „begleitende Vereinbarungen“ zwischen Museum und Land offen, so Pegger.