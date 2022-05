Schwerer Unfall mit Linienbus in Wien: Sieben Verletzte

Wien – Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Bus der Wiener Linien hat sich Dienstagfrüh im Bezirk Penzing ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache habe der Buslenker auf der Ulmenstraße – eine relativ abschüssige Straße – die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren, berichtete der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler. Dies hat eine Kettenreaktion an Aufprallen und Zusammenstößen in Gang gesetzt. In Summe wurden sieben Personen verletzt, zwei davon schwer.